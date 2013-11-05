Правительству становится все сложнее искать деньги для бюджетников - СМИ

Вчера в Госказначействе сообщили, что, согласно их оперативным данным, за январь-октябрь доходы общего фонда госбюджета выросли на 4,7%, или 10,8 млрд грн — до 241,4 млрд грн. В частности, в октябре в казну поступило 24,7 млрд грн (+11,7% к факту 2012 года).

По теме: На зарплаты «по сусекам»

Это уже второй месяц подряд, когда отчисления в общий фонд оказываются больше, чем прошлогодние показатели. Однако, по информации "Ъ", Минфин требовал собрать больше налогов — недобор в октябре составил 4,2 млрд грн.

Учитывая, что общий фонд госбюджета-2013, из которого финансируются все защищенные статьи расходов, был составлен исходя из 11-процентного роста доходов, для его выполнения в ноябре-декабре правительство должно собрать 80,7 млрд грн.

Надеяться на НБУ власть больше не может: при плане в 22,8 млрд грн центробанк к 1 октября уже перечислил 19,75 млрд грн. Таким образом, в IV квартале он может выделить лишь 3 млрд грн. "Данные казначейства удивительные — при падении экономики еще откуда-то берутся доходы",— удивлен генеральный директор Бюро экономических и социальных исследований Валерий Гладкий.

Критическую ситуацию в сфере госфинансов подтверждают и данные о состоянии единого казначейского счета (ЕКС). К 1 ноября объем свободных средств на счетах Госказначейства сократился до рекордно низких за 10 лет показателей.

За месяц он снизился почти в 10 раз — до 410 млн грн. Настолько низкий показатель был в начале года — 458 млн грн, после чего остатки составляли 2,8-4,1 млрд грн. Хуже, чем сейчас, последний раз было в августе 2003 года, когда в распоряжении Кабмина оставалось всего 341 млн грн.

Вчера в Минфине не ответили на запрос о причинах сокращения средств на ЕКС. Оно было вызвано тем, что 30 октября Минфин совершил крупнейший за текущий год платеж в пользу МВФ — $532 млн (4,2 млрд грн).

При этом правительство не могло перезанять эту сумму: в октябре Минфин резко сократил объем выпуска ценных бумаг для финансирования бюджета до 3 млрд грн при среднем показателе в текущем году в 10,7 млрд грн в месяц. Очередная выплата МВФ пройдет 12 ноября на сумму $190 млн (1,5 млрд грн).

Такое состояние ЕКС говорит о безграмотном планировании и неэффективном управлении госрасходами, считают эксперты. "Это все результат невыполнения бюджета. До конца года дыра составит 25-30 млрд грн,— прогнозирует директор департамента Института бюджета и социально-экономических исследований Артем Рудык.— Это чревато тем, что правительство будет вынуждено урезать, где только сможет: от трансфертов до социальных расходов. Например, медикаменты — защищенная статья расходов, но ежегодно попадает "под нож"". "Кабмин не в состоянии выполнить все обязательства. Если "Нафтогаз" не может рассчитаться за поставленный газ, то это говорит о том, что денег нет",— добавляет господин Гладкий.

По информации собеседника "Ъ", близкого к правительству, до конца года на защищенные статьи расходов не хватает 18 млрд грн. "Бюджетные учреждения не получают денег, их уже переводят на финансирование через спецфонд. Многим бюджетникам даже аванс за октябрь еще не выплатили",— сказал он, пояснив, что "бюджет выполняется за счет авансов по налогу на прибыль и блокирования налоговых накладных".

"Не выдается возмещение НДС тем предприятиям, за которыми никто не стоит. Так было и в 2004 году",— сказал он. "Теперь правительство вынуждено согласиться с рекомендациями МВФ, которые ранее игнорировались",— считает господин Рудык.

Для этого правительству необходимо повысить цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, сократить расходы на зарплаты бюджетникам.

Однако Валерий Гладкий уверен, что кредит МВФ Украина может получить в лучшем случае в марте, и то при условии, что требования фонда будут учтены в бюджете-2014. "Пока реально до конца текущего года свести финансы к приемлемому дефициту, одномоментно повысив тарифы для населения и теплокоммунэнерго и сократив расходы по госзакупкам",— резюмирует господин Гладкий.