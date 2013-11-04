Официальный курс валют на 5 ноября

19:38, 04 ноября 2013
Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины

Гривня, обмін валют

На 5 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 799.3000 (на 4 ноября – 799.3000)

100 EUR – 1079.5346 (на 4 ноября – 1079.4547)

10 RUR – 2.4838 (на 4 ноября – 2.4838)

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