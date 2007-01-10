Украинским пилотам, задержанным в Норвегии, огласили приговор

Трое украинских пилотов, задержанных в Норвегии в нетрезвом состоянии, во вторник были приговорены к предварительному заключению сроком на четыре недели, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежское телевидение.

О дальнейших следственных действиях в рамках данного дела пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, норвежская полиция 8 января задержала в аэропорту Флесланд, расположенном неподалеку от города Берген, семь граждан Украины - членов экипажа транспортного самолета Ан-22, которые собирались вылететь в рейс в нетрезвом состоянии.

Грузовой самолет Ан-22, в состав экипажа которого входят 17 человек, должен был доставить в Баку американское нефтяное оборудование.

Задержан командир, второй пилот и штурман, остальные члены экипажа ожидают решения суда в гостинице.

По информации представителей АНТК им. Антонова, задержанным гражданам Украины может угрожать тюремное заключение сроком до 2-х лет или штраф в сумме 70 тыс. дол.