В Ровенской области произошла вспышка кори

В c. Цепцевичи Сарненского района Ровенской области среди учеников общеобразовательной школы с 23 по 28 октября 2013 годапроизошла вспышка кори, в результате которой заболели 42 ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 4 ноября все больные с легкой формой течения заболевания находятся на амбулаторном лечении. Медицинская помощь больным оказывается в полном объеме.

Главным управлением Госсанэпидслужбы в Ровенской области создана группа оперативного реагирования с целью расследования причин возникновения случаев заболевания. В ходе эпидрасследования установлено, что девять человек привиты в соответствии с рекомендациями Национального календаря прививок, четыре – не привиты и 29 человек не получили очередной прививки.

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В эпицентре вспышки продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий. Указанный вопрос находится на контроле Госсанэпидслужбы Украины.

Как информируют в Минздраве, за девять месяцев 2013 года в Украине зарегистрировано 2155 случаев заболевания корью, показатель заболеваемости составляет 4,74 на 100 тыс. населения, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – 12 тыс. 102 случая, показатель 26,54 на 100 тыс. населения.