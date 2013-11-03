В Донецк привезли десницу Димитрия Солунского

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой епархии Украинской православной церкви, святыня была доставлена в Донецк вчера в 15.30 делегацией Элладской Православной Церкви во главе с митрополитом Верийским, Наусским и Камбанийским Пантелеимоном (Калпакидис).

Святыню на Соборной площади встретили Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, архиепископ Горловский и Славянский Митрофан, епископ Макеевский Варнава, епископ Новоазовский Варсонофий, настоятель кафедрального собора протоиерей Петр Устименко, духовенство Донецкой и Горловской епархий, а также многочисленные верующие Донбасса.

После торжественной встречи десница великомученика Димитрия Солунского была перенесена в собор, где перед святыней был отслужен молебен.

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После молитвы митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион обратился с приветственным словом к представителям греческой делегации, в котором выразил слова благодарности за привезенную святыню и возможность для жителей Донецкого региона поклониться этим нетленным мощам. Иларион также отметил, что очень рад приветствовать духовенство Эллады на донецкой земле, которое сможет воочию увидеть, как проходят богослужения в Украине.

В Донецкой епархии сообщили, что нетленная десница великомученика Димитрия Солунского пробудет в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка до 4 ноября.