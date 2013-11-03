СМИ: На Львовщине во время охоты на кабана застрелили политика

Трагедия произошла 2 ноября в Перемышлянском районе Львовской области.

Как сообщают "Вести" со ссылкой на пресс-службу Львовской областной милиции, пуля в бизнесмена попала случайно - стрелял его 53-летний товарищ, с которым они вместе охотились на кабана.

По словам товарищей Панаса, ранение было смертельным - в сонную артерию на шее. Экс-депутат "засел" в кустах, а его напарник был на противоположном конце и выстрелил на шум, думая, что там кабан.

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Андрей Панас занимался строительным и ресторанным бизнесом, трижды был депутатом Львовского горсовета, был близок к экс-нардепу и соратнику Юрия Луценко - Тарасу Стецькиву. У предпринимателя остались жена и двое детей.

"Он часто ездил на охоту с компанией друзей - тоже опытных охотников. В голове не укладывается, как такое могло произойти", - говорит один из его товарищей.

Это - уже третий случай смерти на охоте на Львовщине за последние полгода. В сентябре чиновник Львовской обладминистрации Петр Самощук во время охоты на утку смертельно ранил своего друга, клерка из облсовета Михаила Михайлицкого. А в конце июня начальник Бусского райуправления юстиции Игорь Лесной застрелил из карабина 25-летнего жителя села Почапы Олега Юркевича и ранил его товарища Максима Сербая.