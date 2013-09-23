На Львовщине чиновник ОГА застрелил коллегу на охоте

23:52, 23 сентября 2013
Общество
24604 0

21 сентября возле села Липники, что в Пустомытовском районе Львовской области, 54-летний специалист отдела Львовской ОГА на охоте застрелил своего 62-летнего товарища, кладовщика управления коммунального имущества Львовского облсовета.

полювання Фото popgun.ru

Как сообщила Радио Свобода руководитель пресс-службы УМВД во Львовской области Светлана Добровольская, оба мужчины вблизи водоема охотились на уток и чиновник ОГА по неосторожности смертельно травмировал другого охотника, своего друга.

По теме: Трагедия в колонии: старший сержант из автомата застрелил коллегу

Мужчина сам обратился в райотдел милиции 21 сентября утром, сообщив, что смертельно травмировал товарища.

Правоохранители возбудили уголовное производство по статье 119 Уголовного кодекса «убийство по неосторожности».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter