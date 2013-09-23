На Львовщине чиновник ОГА застрелил коллегу на охоте

Как сообщила Радио Свобода руководитель пресс-службы УМВД во Львовской области Светлана Добровольская, оба мужчины вблизи водоема охотились на уток и чиновник ОГА по неосторожности смертельно травмировал другого охотника, своего друга.

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Мужчина сам обратился в райотдел милиции 21 сентября утром, сообщив, что смертельно травмировал товарища.

Правоохранители возбудили уголовное производство по статье 119 Уголовного кодекса «убийство по неосторожности».