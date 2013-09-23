На Львовщине чиновник ОГА застрелил коллегу на охоте
23:52, 23 сентября 2013Общество
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21 сентября возле села Липники, что в Пустомытовском районе Львовской области, 54-летний специалист отдела Львовской ОГА на охоте застрелил своего 62-летнего товарища, кладовщика управления коммунального имущества Львовского облсовета.
Мужчина сам обратился в райотдел милиции, сообщив, что смертельно травмировал товарища Фото popgun.ru
Как сообщила Радио Свобода руководитель пресс-службы УМВД во Львовской области Светлана Добровольская, оба мужчины вблизи водоема охотились на уток и чиновник ОГА по неосторожности смертельно травмировал другого охотника, своего друга.
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Мужчина сам обратился в райотдел милиции 21 сентября утром, сообщив, что смертельно травмировал товарища.
Правоохранители возбудили уголовное производство по статье 119 Уголовного кодекса «убийство по неосторожности».
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