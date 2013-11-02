Река затопила два села на Кировоградщине (видео)

На Кировоградщине река Большая Высь затопила два села. Уровень воды в ней начал повышаться еще летом, а сейчас наступило настоящее наводнение. Залило огороды, дороги и подвалы, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Почему река, на которой даже весной не было половодья, вдруг разлилась осенью, сейчас выясняет специальная комиссия. Большая вода пришла неожиданно и затопила огороды вместе с урожаем, который не успели собрать. У многих под воду ушли и новые посевы.

Вода фактически прервала сообщение между соседними селами. Мощным потоком снесло сведенную за счет крестьян кладку, соединявшую берега реки.

"Здесь вот было недалеко. Прошел 200-300 метров и базар, и аптека, и магазин. В Коробчине там все, а теперь куда же? На мост людям ходить. Нет другого выхода, а не каждый человек может дойти туда", - говорит житель села Рубаный Мист Петр Муковоз.

Уровень воды поднялся настолько, что затопило не только огороды вдоль реки, но и погреба, выгребные ямы и колодцы. Теперь вода в колодцах не пригодна для питья.

"Пьем, пьем, а что нам делать? У нас ребенок маленький, купаем в этой воде", - говорят местные жители.

Крестьяне Кировоградщины возмущены. В своей беде они винят горно-обогатительный комбинат, который для производственных нужд берет воду из реки и профинансировал возведение плотины. Главный технолог комбината обвинения крестьян отвергает.

"Плотина здесь ни при чем. Затопление произошло по причине несогласованности действий во время того, как происходил спуск воды из Каменского водохранилища. Плюс, одновременно было спускание прудов выше по течению. Плюс, проливные дожди в начале октября", - объясняет главный технолог горно-обогатительного комбината Александр Лазарев.

В райгосадминистрации создали комиссию для расследования причин наводнения. Пока что к единственному выводу специалисты не пришли.

"На месте событий присутствовали специалисты областной экологической службы, которые должны предоставить нам официальные выводы. Уже по результатам этих официальных выводов будут приняты меры", - сообщил первый заместитель председателя Новомиргородской РГА Юрий Забажан.