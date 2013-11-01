Официальный курс валют на 4 ноября
17:58, 01 ноября 2013Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.
Нацбанк установил официальный курс гривны / Фото: Зеркало недели
На 4 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 799.3000 (на 1 ноября – 799.3000)
100 EUR – 1079.4547 (на 1 ноября – 1090.3251)
10 RUR – 2.4838 (на 1 ноября – 2.4919)
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