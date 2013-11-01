S&P понизило рейтинг Украины

Кроме того, был понижен долгосрочный рейтинг страны по национальной шкале до "uaВВВ-"с "uaА-". По мнению агентства, растет вероятность того, что правительству страны не удастся обеспечить достаточное количество иностранной валюты для своих нужд. Резервы инвалюты у ЦБ страны сократились в сентябре на 26% в годовом исчислении, и S&P ожидает дальнейшего их уменьшения в будущем, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Согласно базовому сценарию агентства, Украина не пойдет на широкомасштабные реформы, что делает маловероятным согласование программы внешнего финансирования. Для утверждения подобной программы необходимы консолидация бюджета, увеличение зависимости газовых цен от ситуации на рынке, повышение гибкости обменных курсов.

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"По нашему мнению, вероятность падения курса гривны увеличилась - в 2014 году курс достигнет 9,5 гривен за доллар с предполагаемых 8,2 гривен за доллар к концу текущего года", - добавляют аналитики. Слабость банковской системы Украины является, по их мнению, препятствием для гибкости монетарной политики властей: объем невозвратных кредитов в портфелях банков составляет 40% и может вырасти еще более существенно в дальнейшем.

Сохраняется неопределенность относительно соглашения об ассоциации с ЕС в связи с ситуацией вокруг экс-премьера страны Юлии Тимошенко. Подписание соглашения, по мнению S&P, будет позитивно для Украины в долгосрочной перспективе, однако Россия, скорее всего, отреагирует ужесточением торгового режима.

Негативный прогноз означает, что рейтинг Украины может быть понижен в ближайшие 12 месяцев с вероятностью один к трем в случае более ускоренного сокращения валютных резервов, чем предполагается агентством. "Мы можем пересмотреть прогноз до стабильного, если внешнее давление заметно смягчится", - отмечают эксперты S&P.