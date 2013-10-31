Эксперт: Кабмин будет постепенно увеличивать квоты на импорт кокса

Такое мнение высказал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Здесь вопрос больше упирается в экономику. Производимый в Украине коксовый уголь часто лежал на складах, металлургические компании потребляли его, но не так охотно как импортный. Причина в том, что в нашем угле высокое содержание серы, и поэтому метзаводам требовались затраты на то, чтобы его обработать до нужного качества. Так, что последние с точки зрения бизнеса предпочитали более качественный импортный уголь», - заявил он.

В свою очередь, чтобы увеличить потребление отечественного коксового угля, по его словам, были введены квоты.

«Однако, увеличив квоты, правительство пошло навстречу отечественным производителям. В противоположном случае это могло бы сказаться на остановке металлургического производства. Кабмин постепенно будет продолжать увеличивать квоты на импорт кокса. Вопрос в том, что квота ставится тогда, когда большой спрос. А он реально большой», - сказал эксперт.

Напомним, что ранее первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов заявил, что Украина до конца нынешнего года намерена увеличить квоты на импорт кокса до 300 тыс. тонн с нынешних 210, а также квоты на поставки коксующегося угля на 1 млн тонн.

По его словам, проблема импортного кокса была одним из так называемых «торговых раздражителей» в отношениях Украины и ЕС.

Ограничения на поставки коксующегося угля были введены в связи с образовавшимися его излишками на ряде предприятий, что могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.