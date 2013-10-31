Суд отказался посадить экс-начальника Врадиевского РОВД под домашний арест
15:12, 31 октября 2013Общество
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Адвокат Кудринского ходатайствовал об изменении меры пресечения своего подзащитного на домашний арест.
Экс-начальник Врадиевского РОВД остается под стражей / Фото: nikvesti.com
Как сообщали сегодня «Новости-N», в процессе по "врадиевскому делу" адвокат экс-начальника Врадиевского РОВД Кудринского ходатайствовал об изменении меры пресечения своего подзащитного на домашний арест. Однако прокурор выступила против этого.
Суд, выслушав мнение других участников, удалился в совещательную комнату. После совещания судьи огласили свое решение: Кудринский остается под стражей.
Напомним, подсудимый в деле о попытке убийства и изнасиловании жительницы Врадиевки Ирины Крашковой капитан милиции Евгений Дрыжак заявил, что вел собственное расследование "врадиевского дела".
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