Суд отказался посадить экс-начальника Врадиевского РОВД под домашний арест

Как сообщали сегодня «Новости-N», в процессе по "врадиевскому делу" адвокат экс-начальника Врадиевского РОВД Кудринского ходатайствовал об изменении меры пресечения своего подзащитного на домашний арест. Однако прокурор выступила против этого.

Суд, выслушав мнение других участников, удалился в совещательную комнату. После совещания судьи огласили свое решение: Кудринский остается под стражей.

Напомним, подсудимый в деле о попытке убийства и изнасиловании жительницы Врадиевки Ирины Крашковой капитан милиции Евгений Дрыжак заявил, что вел собственное расследование "врадиевского дела".