Дрыжак говорит, что вел собственное расследование "врадиевского дела"

14:32, 31 октября 2013
Общество
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Подсудимый в деле о попытке убийства и изнасиловании жительницы Врадиевки Ирины Крашковой капитан милиции Евгений Дрыжак сообщил, что продолжил расследовать это дело даже после того, как его отстранили.

Здание Апелляционного суда Николаевской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дрыжак заявил в ходе судебного заседания в четверг, 31 октября.

В частности, капитана отстранили вечером 27 июня, после чего он поехал на автомойку, где утром в этот же день был подсудимый в этом деле егерь Сергей Рабиненко.

Дрыжак сообщил суду, что пообщавшись с работниками мойки, узнал, что в багажнике авто Рабиненко была кровь, о чем сообщил по телефону майору Кудринскому, который занимал должность начальника Врадиевского райотдела милиции.

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Через 15 минут после этого Кудринский вместе с Рабиненко приехал на автомойку.

Потом Дрыжак отвез Рабиненко в райотдел.

На вопрос гособвинения, почему капитан продолжил расследование после того, как его отстранили, тот ответил: ”Я не знал что делать... меня оговорили”, - сказал подсудимый Дрыжак.

Представитель прокуратуры Анатолий Титусь в беседе с журналистами подчеркнул, что подсудимого - сотрудника милиции Сергея Полищука руководители Врадиевского райотдела сразу отстранили, отобрали оружие, сказали не выходить из кабинета райотдела, а с Дрыжаком так не поступили.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рабиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рабиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября.

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