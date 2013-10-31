Дрыжак говорит, что вел собственное расследование "врадиевского дела"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дрыжак заявил в ходе судебного заседания в четверг, 31 октября.

В частности, капитана отстранили вечером 27 июня, после чего он поехал на автомойку, где утром в этот же день был подсудимый в этом деле егерь Сергей Рабиненко.

Дрыжак сообщил суду, что пообщавшись с работниками мойки, узнал, что в багажнике авто Рабиненко была кровь, о чем сообщил по телефону майору Кудринскому, который занимал должность начальника Врадиевского райотдела милиции.

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Через 15 минут после этого Кудринский вместе с Рабиненко приехал на автомойку.

Потом Дрыжак отвез Рабиненко в райотдел.

На вопрос гособвинения, почему капитан продолжил расследование после того, как его отстранили, тот ответил: ”Я не знал что делать... меня оговорили”, - сказал подсудимый Дрыжак.

Представитель прокуратуры Анатолий Титусь в беседе с журналистами подчеркнул, что подсудимого - сотрудника милиции Сергея Полищука руководители Врадиевского райотдела сразу отстранили, отобрали оружие, сказали не выходить из кабинета райотдела, а с Дрыжаком так не поступили.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рабиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рабиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября.