Украина начала поставки курятины в ЕС - Госветфитослужба

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Международной конференции по вопросам реформирования системы безопасности пищевой промышленности в Украине сообщил заместитель председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Виталий Башинский.

«Точный объем неизвестен, но где-то около трех машин, которые уже прошли через территорию Польши», - сказал Башинский, уточнив, что одна машина - это около 20 тонн продукции. «Итак , это 60 тонн уже зашло на территорию ЕС», - отметил чиновник .

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При этом он уточнил, что страна назначения продукции - Франция.

Напомним, разрешение на экспорт продукции птицеводства в страны ЕС Украина получила 24 июля 2013 года после вступления в силу утвержденного Еврокомиссией перечень украинских предприятий, имеющих на это право.

В августе министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк отмечал, что объем экспорта украинской курятины в страны Европейского Союза к концу 2013 года составит минимум 50-70 тыс. тонн, однако этот показатель может вырасти в разы после формирования зоны свободной торговли Украины с ЕС.

При этом в «Союзе птицеводов Украины» ожидали, что поставки украинской курятины на рынок ЕС могут начаться в ноябре.