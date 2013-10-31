Украина начала поставки курятины в ЕС - Госветфитослужба
Состоялась первая поставка мяса курицы из Украины на рынок ЕС объемом около 60 тонн
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Международной конференции по вопросам реформирования системы безопасности пищевой промышленности в Украине сообщил заместитель председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Виталий Башинский.
«Точный объем неизвестен, но где-то около трех машин, которые уже прошли через территорию Польши», - сказал Башинский, уточнив, что одна машина - это около 20 тонн продукции. «Итак , это 60 тонн уже зашло на территорию ЕС», - отметил чиновник .
По теме: СМИ: Украина может стать крупнейшим производителем курятины в ЕС
При этом он уточнил, что страна назначения продукции - Франция.
Напомним, разрешение на экспорт продукции птицеводства в страны ЕС Украина получила 24 июля 2013 года после вступления в силу утвержденного Еврокомиссией перечень украинских предприятий, имеющих на это право.
В августе министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк отмечал, что объем экспорта украинской курятины в страны Европейского Союза к концу 2013 года составит минимум 50-70 тыс. тонн, однако этот показатель может вырасти в разы после формирования зоны свободной торговли Украины с ЕС.
При этом в «Союзе птицеводов Украины» ожидали, что поставки украинской курятины на рынок ЕС могут начаться в ноябре.