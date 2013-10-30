Отсрочка снижения НДС и налога на прибыль может произойти в ближайшее время

Решение об отсрочке снижения ставки налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, продиктованное экономической нестабильностью и рекомендациями Международного валютного фонда, обсуждается на уровне правительства и деловых кругов и может быть принято в ближайшее время. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции в Киеве сказал министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Мы действительно находимся в диалоге, действительно слушаем экспертов и бизнес, что можно сделать, что целесообразно. Все консультации мы закончим в ближайшее время и выйдем с решением, которое будет отображено в законе о госбюджете на 2014 год», - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что в деловой среде решение об отсрочке снижения налоговых ставок воспринимают с пониманием. «Бизнес c пониманием воспринимает отсрочку снижения ставок налога на прибыль и НДС», - отметил Клименко.

Как сообщал УНИАН, снижение с 1 января 2014 года ставок налога на добавленную стоимость до 17% с 20% и налога на прибыль до 16% с 19% прописано в действующем Налоговом кодексе Украины. Вместе с тем, по оценкам научно-исследовательского института финансового права Национального университета государственной налоговой службы Украины, возможные потери бюджета от снижения ставок в нынешних условиях могут достичь 33 млрд грн.

Ранее Международный валютный фонд порекомендовал Украине отложить внедрение норм Налогового кодекса о снижении ставок.