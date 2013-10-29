Министр Александр Клименко проведет пресс-конференцию

30 октября 2013 года в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Укринформ" состоится пресс-конференция Министра доходов и сборов Украины Александра Клименко на тему: "Администрирование единого взноса - первые итоги".

Мероприятие состоится по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 8/16, Информационное агентство "Укринформ".

По поводу аккредитации журналистов обращаться по тел. 272-51-40, 590-27-43 до 12.00 30 октября 2013.