Украина продолжит улучшать бизнес-климат - вице-премьер

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, комментируя улучшение позиций страны в рейтинге легкости ведения бизнеса.

«Повышение рейтинга Украины сразу на 28 позиций за год — лучшая иллюстрация эффективности наших усилий по созданию максимально благоприятного бизнес-климата, реформированию бюрократической системы и упрощению ведения бизнеса. Во многом предпосылки для улучшения наших позиций в рейтинге Doing Business текущего года были заложены проведенными реформами в 2012-м, которые не нашли отражения в предыдущем рейтинге. Хотя очевиден процесс улучшения в таких сферах как строительство, регистрация прав собственности, в сфере уплаты налогов, упрощении таможенных процедур», — сказал Арбузов.

В то же время первый вице-премьер отметил, что в рейтинге Doing Business в нынешнем году еще не нашли отражения последние проведенные реформы. В частности, что касается вопросов защиты прав собственности, а также других реализуемых реформ.

«Я уверен, что в следующем году Украина продемонстрирует не меньший прогресс, чем в нынешнем и нам удастся выполнить поручение президента Виктора Януковича, чтобы Украина вошла в первую сотню рейтинга стран с самым благоприятным бизнес-климатом. В нынешнем году мы осуществили ряд реформ в сфере защиты прав собственности: на правительственном уровне заработала специальная комиссия, призванная защищать права собственности и интересы инвесторов, недавно в стране усовершенствовано «антирейдерское» законодательство. Мы продолжаем работать над улучшением администрирования налогов, реформируем систему предоставления административных услуг, чтобы минимизировать контакты бизнеса с чиновниками, что снижает коррупционные риски для бизнеса. Это лишь небольшой перечень запланированных нами реформ, которые, уверен, уже в следующем году позволят Украине уверенно войти в сотню стран с самым благоприятным бизнес-климатом», — сказал Арбузов.

Напомним, сегодня Мировой банк обнародовал очередной рейтинг Doing Business, в котором Украина поднялась сразу на 28 позиций, заняв в общем рейтинге 112 место из 189 исследованных экономик мира. Наилучшие результаты из составляющих рейтинга продемонстрированы в сфере получения разрешений на строительство (со 183-го на 41-е место), регистрация прав собственности (с 197-го на 97 место). По легкости предоставления кредитов для бизнеса Украина в текущем году заняла 13 место в общем рейтинге Doing Business. Результаты исследования Мирового банка свидетельствуют о проведении реформ в 8 из 10 исследуемых направлений