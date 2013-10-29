В Харьковской области при поддержке Путина откроют памятник императору России

В катастрофе в 1888 году пострадали 68 человек, из которых 22 погибли, однако ни царь, ни его семья не пострадали. Кроме того, бюст Александра III откроют еще и в честь 400-летия Дома Романовых, сообщает Сегодня.

Как сообщает издание, памятник высотой около 3,5 метра и весом более 2 тонн сделан из железобетона и покрыт бронзой. Отлили его в Московской области, однако возникли сложности с перевозкой.

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«Мы написали письмо президенту России Владимиру Путину, который дал распоряжение РЖД, и нам помогли с транспортировкой и растаможкой груза. Для нашей области установка монумента Александру III — знаковое событие. Ведь именно благодаря этому императору Харьков стал крупнейшим промышленным центром: при Александре III Харьковская железная дорога первой в Российской империи стала государственной, благодаря чему стоимость перевозок снизилась в несколько раз и в город хлынули крупные инвестиции», — объясняет председатель правления областной общественной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев.

Памятник установят на месте разрушенного большевиками монумента этому же императору