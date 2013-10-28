Янукович в Днепропетровске откроет «Парк ракет»
20:41, 28 октября 2013Общество
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Президент Украины Виктор Янукович в ходе завтрашней рабочей поездки в Днепропетровскую область откроет в Днепропетровске Центр инновационных технологий и прогресса «Парк ракет».
Виктор Янукович посетит Днепропетровск / Фото: president.gov.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации
Также планируется, что Виктор Янукович ознакомится с состоянием выполнения работ на строительстве радиологического корпуса «Клинического онкологического диспансера» Днепропетровского областного совета».
Кроме того, предусматривается, что Президент примет участие в масштабной реконструкции исторических событий форсирования Днепра к 70-летию освобождения Днепропетровска.
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