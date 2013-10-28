Янукович в Днепропетровске откроет «Парк ракет»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации

Также планируется, что Виктор Янукович ознакомится с состоянием выполнения работ на строительстве радиологического корпуса «Клинического онкологического диспансера» Днепропетровского областного совета».

Кроме того, предусматривается, что Президент примет участие в масштабной реконструкции исторических событий форсирования Днепра к 70-летию освобождения Днепропетровска.