Янукович в Днепропетровске откроет «Парк ракет»

20:41, 28 октября 2013
Общество
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Президент Украины Виктор Янукович в ходе завтрашней рабочей поездки в Днепропетровскую область откроет в Днепропетровске Центр инновационных технологий и прогресса «Парк ракет».

Виктор Янукович посетит Днепропетровск / Фото: president.gov.ua

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации

Также планируется, что Виктор Янукович ознакомится с состоянием выполнения работ на строительстве радиологического корпуса «Клинического онкологического диспансера» Днепропетровского областного совета».

Кроме того, предусматривается, что Президент примет участие в масштабной реконструкции исторических событий форсирования Днепра к 70-летию освобождения Днепропетровска.

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