В Крыму запретили рыбалку в местах скопления рыбы до 28 февраля 2014 года

Браконьерам грозит штраф до 680 гривен с конфискацией добычи и орудий лова.

«Зимовальная яма — это территория, где рыба одного вида собирается большими группами и залегает не просто на дне, а в углублениях, впадая в спячку, — поясняет главный инспектор отдела рыбоохраны Восточно-Черноморской рыбохраны Елена Даньшина. — В период покоя она вялая, взять ее легко, есть риск, что водный биоресурс попросту исчерпают», пишет Сегодня.

В проточных водоемах на зимовку рыба уходит туда, где поглубже, с замедленным течением. В озерах и — в устьевой зоне впадающих рек, там, где бьют подводные источники. В морях — в прибрежной зоне.

На зиму массовые скопления чаще других образуют карповые, осетровые, кефалевые и скумбриевые. Браконьерам грубое нарушение правил рыболовства грозит штрафом от 340 до 680 гривен с конфискацией добычи и орудий лова. Кроме того, к штрафу будет приплюсован ущерб за каждую незаконно пойманную особь. Так, одна кефаль обойдется в 595 гривен, а пеленгас — в 680 гривен. В запретный период ловить рыбу можно будет на тех участках, которые не определены как места ее зимовки.