Кабмин предлагает повысить штрафы за нарушения на рыбалке

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Законопроект был разработан с целью усиления ответственности за нарушение правил использования объектов животного мира, а именно рыбы и других водных биоресурсов, и нарушение требований по охране среды их пребывания (загрязнение, проведение дноуглубительных, берегоукрепительных, гидромелиоративных работ) и путей миграции, переселения, акклиматизации и скрещивания, говорится в объяснительной записке.

Предполагается, что усиление ответственности за соответствующие нарушения даст возможность уменьшить незаконное использование рыбы и других водных биоресурсов в водных объектах, в том числе во внутренних морских водах и в территориальном море, исключительной (морской) экономической зоне и на континентальном шельфе Украины.

Так, в частности, часть 4 статьи 85 Кодекса предлагается изложить в редакции, в соответствии с которой грубое нарушение правил рыболовства (рыболовство с применением огнестрельного оружия, электротока, взрывчатых или ядовитых веществ, использование промышленных орудий лова лицами, не имеющими разрешительных документов на промышленное рыболовство, других запрещенных орудий лова, средств массового уничтожения водных биоресурсов или пребывание на водоеме или в прибрежной защитной полосе с запрещенными орудиями лова и отмеченными веществами) влечет за собой наложение штрафа на граждан от 115 до 175 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - от 20 до 40) с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения, являющихся частной собственностью нарушителя, и незаконно добытых водных биоресурсов или без таковой, и на должностных лиц - от 140 до 230 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - от 30 до 50) с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения, являющихся частной собственностью нарушителя, и незаконно добытых водных биоресурсов или без таковой.

Кроме того, статью предлагается дополнить новой частью, в соответствии с которой повторное грубое нарушение правил рыболовства, совершенное на протяжении года, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 235 до 355 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения, являющихся частной собственностью нарушителя, и незаконно добытых водных биоресурсов, и на должностных лиц - от 290 до 440 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения, являющихся частной собственностью нарушителя, и незаконно добытых водных биоресурсов.

Также вносятся изменения в статью 86-1, согласно которым эксплуатация на водных объектах водозаборных сооружений, не обеспеченных рыбозащитным оборудованием, если его наличие предусмотрено соответствующими нормативами, или с неэффективно работающим рыбозащитным оборудованием, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 95 до 105 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - от 1 до 6) и на должностных лиц – от 490 до 990 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - от 5 до 8).

Статью 87 предлагается дополнить частью, в соответствии с которой выполнение работ на землях водного фонда без проведения экспертизы проектов на строительные, дноуглубительные работы, добычу песка и гравия, прокладку кабелей, трубопроводов и других коммуникаций на землях водного фонда, которые влияют или могут повлиять на состояние рыбохозяйственных водных объектов (их частей), и/или непринятие мер по сохранению среды существования, воссоздания, миграции и зимовки водных биоресурсов,, а также неприкосновенности участков, представляющих особую ценность для охраны и воссоздания водных биоресурсов, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 490 до 990 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией средств совершения правонарушения или без таковой и на должностных лиц - от 990 до 6 тыс. 990 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией средств совершения правонарушения или без таковой.

Также предлагается внести изменения в статью 91-2, согласно которым превышение утвержденных лимитов и нормативов использования природных ресурсов влечет за собой наложение штрафа на граждан от 35 до 95 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - от 3 до 18) и на должностных лиц – от 40 до 190 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - от 9 до 30).