В Украине стали чаще подделывать гривни

Всего за январь-сентябрь сотрудники правоохранительных органов изъяли из оборота 926 фальшивых купюр. Из них 848 пришлось на гривневые банкноты (на общую сумму 80 545 грн), 45 – на доллары, 22 – евро, сообщает еженедельник “Деловая столица” со ссылкой на сведения МВД Украины.

Среди изъятых в нынешнем году фальшивок только 15 банкнот были номиналом 500 грн, 615 – номиналом 100 грн.

Чаще всего гривневые фальшивки изымались в Сумской области (423), Киеве (118), Днепропетровской (82), Ивано-Франковской (52), Хмельницкой (51) и Житомирской (35) областях.

По количеству фальшивых денежных знаков, как отмечает еженедельник, Украина пока отстает от соседей. По данным Центробанка РФ, в настоящее время в России на 1 млн обращающихся рублевых банкнот приходится порядка 15 поддельных. В странах еврозоны число фальшивок – 36 на 1 млн, в Украине, по сведениям НБУ – всего четыре.