Спасателям удалось потушить пожар в Аграрном университете в Киеве (видео)

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в городе Киеве.

В ГСЧС отметили, что сейчас проводятся работы с полной ликвидации очагов пожара.

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В свою очередь, в милиции Голосеевского района сообщили, что на место события прибыл ректор вуза. Его опрашивают по поводу возможности возгорания, а также опрашивают охранников университета.

Как сообщили УНИАН, по предварительным данным, воспламенение началось в актовом зале, и потом огонь начал распространяться на другие площади.

Во время прибытия пожарных на место события, огнем уже было охвачено около 800 кв. м площади.

В пресс-службе ГСЧС отметили, что тушение огня осложняется тем, что у конструкций здания деревянные перекрытия. Кроме того, по предварительным данным, в этом корпусе велись строительные работы с применением лакокрасочных материалов и газоэлектросварки. Поэтому не исключено, что причиной вспышки могла стать искра, возникшая во время сварочных работ.

Открыто уголовное осуществление по ч.2 ст 194 (преднамеренное повреждение чужого имущества) УК України.

О жертвах и пострадавших пока сообщений не поступало.