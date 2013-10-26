В Украине завтра продолжится теплая облачная осень

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, только на севере Левобережья местами ожидается небольшой дождь.

Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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Температура ночью 6-11°; днем 11-16°, в западных областях и на крайнем юге до 19°, на Закарпатье и Прикарпатье местами 20-22°.

В Киеве и Киевской области без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 6-11°, днем 11-16°; в Киеве ночью 7-9°, днем около 15°.