В Украине завтра продолжится теплая облачная осень
13:36, 26 октября 2013Общество
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Завтра, 27 октября, в Украине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков
Синоптики прогнозируют теплый день без осадков
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, только на севере Левобережья местами ожидается небольшой дождь.
Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
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Температура ночью 6-11°; днем 11-16°, в западных областях и на крайнем юге до 19°, на Закарпатье и Прикарпатье местами 20-22°.
В Киеве и Киевской области без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью по области 6-11°, днем 11-16°; в Киеве ночью 7-9°, днем около 15°.
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