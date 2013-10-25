Официальный курс валют на 28 октября
18:10, 25 октября 2013Общество
1519 0
Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины
НБУ установил курс гривни
На 28 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
По теме: Big Mac Index: Гривна является одной из самых недооцененных валют мира
100 USD США – 799.3000 (на 25 октября – 799.3000)
100 EUR – 1101.1956 (на 25 октября – 1103.4337)
10 RUR – 2.5232 (на 25 октября – 2.5245)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter