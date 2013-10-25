Официальный курс валют на 28 октября

18:10, 25 октября 2013
Общество
1519 0

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины

Гривня

На 28 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

По теме: Big Mac Index: Гривна является одной из самых недооцененных валют мира

100 USD США – 799.3000 (на 25 октября – 799.3000)

100 EUR – 1101.1956 (на 25 октября – 1103.4337)

10 RUR – 2.5232 (на 25 октября – 2.5245)

Все курсы валют на 28 октября

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter