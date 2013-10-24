Одессит получил 9 лет тюрьмы за убийство и расчленение жены

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, Приморский районный суд признал мужчину виновным в убийстве своей сожительницы, государственное обвинение в суде поддерживала прокуратура Приморского района Одессы.

Приговор вступил в силу на текущей неделе.

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Установлено, что в июне одессит, находясь в квартире в переулке Волжском, распивал спиртное со своей сожительницей. В ходе внезапно вспыхнувшей ссоры, он взял кухонный нож и зарезал женщину. На следующий день, чтобы скрыть следы преступления, отрезал убитой ноги, и выбросил их отдельно в разные контейнеры для мусора.

Как сообщал УНИАН, в июне в центре Одессы в горящем контейнере милиция, вызванная местными жителями, обнаружила обгоревший труп неизвестной женщины с признаками насильственной смерти, у трупа отсутствовали нижние конечности. По подозрению в совершении данного преступления был задержан 43-летний супруг погибшей.