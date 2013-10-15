На Луганщине сгорел дом, судьба женщины и двух детей неизвестна
08:56, 15 октября 2013Общество
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В Луганской области в г. Брянка (с. Ломоватка) сгорел двухэтажный деревянный (обложенный кирпичом) жилой дом на 8 квартир
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар начался в 3.10
В результате пожара пострадали 5 человек (в том числе ребенок 2002 г.р.), которых госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы, судьба трех человек не известна (женщины и 2 детей, 2001 и 2008 гг. р.).
Огнем уничтожен дом.
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В 6.00 подразделениями ГСЧС Украины пожар ликвидирован. Из дома отселено 18 человек. Причина пожара устанавливается.
На месте происшествия работает оперативная группа Главного Управления ГСЧС в Луганской области.
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