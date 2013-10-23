Во Львове дворник заработал премию, задержав квартирного вора
Во Львове дворник задержал квартирного вора, который во время сопротивления выбил коммунальщику зуб.
Как рассказала УНИАН председатель Сиховской районной администрации Львова Ирина Маруняк, 22 октября на улице Кавалеридзе, 9-А, работник коммунального предприятия задержал злоумышленника, который пытался проникнуть в квартиру.
Дворник ООО «Стимул Сихов» Андрей Тютюнкив, обходя около 11.00 подъезды для работы с должниками, услышал возле дома №9-А на улице Кавалеридзе крики соседей.
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«Увидев злоумышленника, который пытался проникнуть в квартиру, работник не остался безразличным и задержал вора, пока приехала милиция. Дворник получил телесные повреждения - у него выбит зуб. Однако сегодня он уже вернулся на работу», - сообщила Маруняк.
По ее словам, Тютюнкива поощрят премией и компенсируют расходы на медицинскую помощь.