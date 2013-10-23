Во Львове дворник заработал премию, задержав квартирного вора

Как рассказала УНИАН председатель Сиховской районной администрации Львова Ирина Маруняк, 22 октября на улице Кавалеридзе, 9-А, работник коммунального предприятия задержал злоумышленника, который пытался проникнуть в квартиру.

Дворник ООО «Стимул Сихов» Андрей Тютюнкив, обходя около 11.00 подъезды для работы с должниками, услышал возле дома №9-А на улице Кавалеридзе крики соседей.

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«Увидев злоумышленника, который пытался проникнуть в квартиру, работник не остался безразличным и задержал вора, пока приехала милиция. Дворник получил телесные повреждения - у него выбит зуб. Однако сегодня он уже вернулся на работу», - сообщила Маруняк.

По ее словам, Тютюнкива поощрят премией и компенсируют расходы на медицинскую помощь.