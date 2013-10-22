Официальный курс валют на 23 октября

19:10, 22 октября 2013
Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины

чч/ Фото : zn.ua

На 23 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 799.3000 (на 22 октября – 799.3000)

100 EUR – 1092.9628 (на 22 октября – 1092.4033)

10 RUR – 2.5029 (на 22 октября – 2.5055)

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