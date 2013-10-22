Эксперт: Яценюк пугает украинцев девальвацией, чтобы создать валютную панику

Заявление лидера оппозиционной фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка о том, что банковская система Украины под ударом, а страну ждет девальвация, выглядит абсурдным и демонстрирует незнание событий, которые происходят на валютном рынке.

Такое мнение высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Для представителей оппозиции желательно создать напряженную ситуацию в стране. Так как они почему-то считают, что если пугать населения страшилками о дефолте и девальвации, то украинцы начнут пугаться и начнут изымать деньги из банков, - отметил эксперт. - Но, скорее всего, украинцы не будут этого делать. Это в 2008 году, когда руководство «оранжевой власти» фактически привело экономику Украины к финансовому коллапсу, украинцам пришлось почувствовать все прелести экономистов от нынешней оппозиции».

По словам финансиста, почти каждый год представители оппозиции и их эксперты заявляют об обвале гривны.

«Чего только стоят заявления некоторых представителей оппозиции об обвале гривны в 2012 году. Но факты показывают другое: начиная с 2010 года, в Украине нет предпосылок для обвала гривны, а тем более для дефолта. А вот, если Арсений Яценюк и его команда придут к власти, тогда действительно украинцы смогут увидеть и обвал гривны, и дефолт», - убежден Охрименко.

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Кроме того эксперт недоумевает заявлением Яценюка, сказавшего, что золотовалютные резервы Национального банка уменьшились на 17 миллиардов долларов.

По словам Охрименко, с начала 2013 года золотовалютные резервы Украины уменьшились на 3 млрд долларов.

«При этом Арсений Яценюк забыл указать, что Украина погасила кредиты МВФ на сумму 4 млрд долл. и еврооблигации на 1 млрд долл., эти деньги были взяты правительством Украины еще в 2008 году, когда у власти стояли «оранжевые». Фактически сегодня правительство Украины вынуждено погашать долги, которые сформировались при предыдущей власти, - констатирует Охрименко. - Поэтому более корректно было бы сказать, что золотовалютные резервы Украины уменьшаются по вине руководителей страны, которые в конце 2008 году допустили обвал гривны и действительно фактически поставили Украину перед угрозой дефолта. Слишком короткая память у отдельных политиков, или проблемы с математикой».

В связи с этим, по его мнению, разговоры в духе «в стране нет валюты для того, чтобы удерживать валютный курс", выглядят абсурдными и демонстрируют незнание событий, которые происходят на валютном рынке.