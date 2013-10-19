Администратор кладбища погорел на взятке за место для захоронения

В Ивано-Франковске суд наказал администратора кладбища 13-тысячным штрафом. Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, прокуратура города Ивано-Франковска поддержала государственное обвинение по уголовному делу по факту вымогания и получения взятки администратором кладбища.

В судебном рассмотрении установлено, что 46-летний администратор, используя свое служебное положение и с целью незаконной наживы, вымогал от жительницы города 500 долларов. За эти средства служащий обещал выделить два места для захоронения на территории городского кладбища.

Взяточник был задержан правоохранителями на «горячем» при получении неправомерной выгоды.

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Приговором Ивано-Франковского городского суда злоумышленнику назначен штраф в размере 13 тысяч гривень. Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительских и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года.