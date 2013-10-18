Преступная группировка поставляла в исправительную колонию каннабис, опий и амфетамин

В Херсонской области задержана группа лиц, поставлявших наркотики в местную исправительную колонию.

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью управления МВД в Херсонской области, работники управления по борьбе с организованной преступностью облуправления МВД совместно с руководством Дарьевской исправительной колонии №10 в Херсонской области 16 октября провели спецоперацию по пресечению деятельности организованной группы, занимающейся доставкой наркотических средств на территорию этого исправительного учреждения.

Установлено, что в состав преступной группы входило 6 человек. Организатором канала поставки наркотиков был осужденный, отбывающий наказание в указанной колонии. Он находится в местах лишения свободы уже 13 лет за преступления, совершенные в 90-х годах. Прямо из своей камеры он звонил членам группы, которые недавно освободились. Злоумышленник заказывал им особо опасные наркотические и психотропные вещества: экстракционный опий, амфетамин и каннабис.

Осужденные рассчитывались за наркотики через банковские счета. Звонили родным и просили передать деньги для оплаты карточных долгов. Некоторые совершали телефонные мошенничества.

После получения денежных средств, участники группы покупали заказанные наркотики, упаковывали скотчем в форму шара и забрасывали на территорию тюрьмы.

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Также выяснилось, что ежедневным перебрасыванием наркотиков через забор колонии занимался в составе преступной группы призер паралимпийских игр, мастер спорта по легкой атлетике по метанию копья. А чтобы спортсмен полностью зависел от группировки, мужчину склонили к ежедневному употреблению инъекционных наркотиков.

Несколько человек следили за охранниками колонии и ждали момента, когда те отвернутся. Затем давали сигнал спортсмену и тот перебрасывал на нужное расстояние сразу по несколько «наркопосылок».

«Документировать преступную деятельность группы было нелегко. Осужденный лично координировал действия своих «подчиненных» в режиме конференц-связи. А процесс переброски наркотиков на территорию зоны занимал не более 10 секунд», - сообщил начальник УМВД Херсонщины генерал-майор милиции Валерий Литвин.

Задокументированы 5 фактов сбыта на территорию колонии наркотических средств: более 100 миллилитров экстракционного опия и 300 грамм каннабиса. Сотрудники милиции также провели обыски по месту жительства фигурантов, где изъяли экстракционный опий, каннабис и другие вещественные доказательства их преступной деятельности.

Двое участников группы арестованы и находятся в следственном изоляторе. Трем членам группы избраны другие меры пресечения.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.307 УКУ (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.