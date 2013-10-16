Во Львове тюремщик требовал 19 тысяч взятки от заключенного

Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками прокуратуры разоблачили противоправную деятельность начальника оперативного отдела Львовской исправительной колонии, который требовал неправомерную выгоду от одного из осужденных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ во Львовской области, подполковник внутренней службы требовал от заключенного 19 тыс. грн за неразоблачение его возможной причастности к незаконному обороту наркотиков на территории колонии.

Сотрудники Службы безопасности Украины 4 октября задержали служащего «на горячем» при получения им части денег в размере 13 тыс. грн.

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Работнику правоохранительного органа объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УКУ (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды). В настоящее время задержанный находится под домашним арестом.

За это преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.