В Тернополе мужчина с винтовкой целился в людей на остановке

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, информация о том, что на ул. Микулинецкой разгуливает мужчина с ружьем и ведет себя неадекватно, поступила сегодня работникам Тернопольского горотдела милиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. На остановке общественного транспорта милиционеры увидели нетрезвого мужчину, который держал в руках пневматическую винтовку и целился из нее в сторону людей и проезжавшего рядом транспорта.

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Владельцем оружия оказался 27-летний житель Тернополя. Мужчина заверил милиционеров, что выстрелов из пневматической винтовки не производил, а просто вынул ее из чехла, чтобы рассмотреть, потому что только что только приобрел оружие.

Данные о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

По данным правоохранителей, тернополянин ранее был судим за хулиганство.