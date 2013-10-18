В Тернополе мужчина с винтовкой целился в людей на остановке
В Тернополе задержали 27-летнего мужчину, который на остановке общественного транспорта с винтовкой в руках целился в людей.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, информация о том, что на ул. Микулинецкой разгуливает мужчина с ружьем и ведет себя неадекватно, поступила сегодня работникам Тернопольского горотдела милиции.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. На остановке общественного транспорта милиционеры увидели нетрезвого мужчину, который держал в руках пневматическую винтовку и целился из нее в сторону людей и проезжавшего рядом транспорта.
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Владельцем оружия оказался 27-летний житель Тернополя. Мужчина заверил милиционеров, что выстрелов из пневматической винтовки не производил, а просто вынул ее из чехла, чтобы рассмотреть, потому что только что только приобрел оружие.
Данные о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
По данным правоохранителей, тернополянин ранее был судим за хулиганство.