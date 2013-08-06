Новое ЧП во Врадиевке: участкового ранил из ружья его отец

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в Николаевской области.

В ночь на 6 августа в дежурную часть Врадиевского райотдела милиции по телефону от дежурного врача местной центральной районной больницы поступило сообщение, что в приемное отделение с огнестрельным ранением дробью в живот был доставлен 24-летний мужчина.

«Правоохранители во время общения с пострадавшим установили, что он работает участковым инспектором милиции одного из городского отделов УМВД Украины в Николаевской области, а живет во Врадиевском районе вместе с родителями, - пояснили в секторе связей с общественностью УМВД. - Вчера вечером он пришел домой, но через какое-то время услышал, что его отец ссорится с матерью. Выйдя во двор своего дома, работник милиции начал успокаивать отца. Во время возникшей ссоры отец выстрелил в своего сына из охотничьего ружья».

Сотрудники милиции задержали стрелявшего и доставили его в помещение райотдела, при этом изъяв с места происшествия охотничье ружье.

Установлено, что оружие принадлежит отцу пострадавшего, который имеет на него разрешение.

По факту происшествия начато уголовное производство по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») и части 2 статьи 15 Уголовного кодекса Украины («Покушение на убийство»).

В настоящее время состояние пострадавшего стабильное.