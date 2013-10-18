Названы дата и стоимость пробного ВНО

Согласно приказу Украинского центра оценивания качества образования, пробное ВНО будет проведено в течение двух сессий - 22 и 29 марта. Участники пробного ЗНО смогут принять участие только в одном из предложенных в тот или иной день тестированиий, сообщает Освита.юа.

22 марта региональные центры оценивания качества образования проведут тестирование по украинскому языку и литературе, химии, физике , русскому языку, всемирной истории и одному из иностранных языков: английскому, немецкому, французскому или испанскому.

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Соответственно, 29 марта абитуриенты смогут сдать пробное ВНО по математике, истории Украины, биологии, географии, мировой литературы.

Регистрация участников пробного ВНО проводить региональные центры оценивания качества образования с 1 по 30 ноября.

Для успешной регистрации абитуриентам необходимо будет указать фамилию, имя, отчество, номер контактного телефона, место жительства, перечень предметов пробного ВНО и язык, на котором абитуриент желает сдавать тесты.

Тесты ПВНО по математике, истории Украины, химии, физике, всемирной истории, биологии, географии, кроме украинского будут доступны на языках национальных меньшинств: крымскотатарском, молдавском, польском, русском, румынском и венгерском. Тест по мировой литературе абитуриенты смогут сдать на украинском или русском.

Стоимость одного пробного внешнего оценивания в 2014 году составляет 89 грн.