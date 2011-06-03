Теперь пробное ВНО станет платным

Кабинет министров Украины добавил в перечень платных услуг в высших учебных заведениях проведения пробного внешнего независимого оценивания.

Соответствующее постановление от 1 июня № 575 обнародовано на Правительственном портале.

Согласно документу, к постановлению Кабмина от 27 августа 2010 г. № 796 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и заведениями системы образования, принадлежащими к государственной и коммунальной форме собственности», внесено такое дополнение: "проведение пробного внешнего независимого оценивания Украинским центром оценивания качества образования и его региональными подразделениями".

Справка УНИАН. Кабинет министров 27 августа 2010 г. принял постановление № 796 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и заведениями системы образования, принадлежащими к государственной и коммунальной форме собственности».

Согласно документу, правительство, среди прочего, разрешило государственным и коммунальным высшим учебным заведениям брать со студентов деньги за пропуски занятий и проведение пробного внешнего независимого оценивания.

Также Кабмин разрешил брать деньги со студентов, которые планируют перевестись из одного высшего учебного заведения в другое.

Кроме того, было решено, что вуз имеет право брать деньги со студентов за форму, если уставом учебного заведения предусмотрено ношение форменной одежды; за предоставление в пользование документов из читальных залов сверх установленных учебными заведениями сроков; за доступ к Интернету сверх установленных учебным заведением сроков и пр.

11 октября 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказался категорически против внедрения новых платных услуг для студентов и требовал от Н.АЗАРОВА пересмотреть соответствующее правительственное постановление.

Во многих городах студенты провели акции протеста против введения платных услуг в вузах.

21 октября министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК подписал приказ № 987, которым отменен предыдущий приказ о платных услуг в вузах, и поручил в недельный срок подготовить новый документ во исполнение решения Кабинета министров от 12 октября.