В этом году еще ни один прокурор не взял взятки - ГПУ

В Генеральной прокуратуре Украины утверждают, что в текущем году ни один прокурор не совершил коррупционного правонарушения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал начальник Главного управления по надзору за соблюдением законов спецподразделениями, ведущими борьбу с преступностью и коррупцией, Генеральной прокуратуры Владимир Кривуценко.

На вопрос о том, были ли уличены сами работники прокуратуры в коррупционных действиях в 2013 году, он ответил: "Что касается работников прокуратуры, в прошлом году привлечены к ответственности 8 работников прокуратуры. Эти кадровая и воспитательная работа содействовали тому, что в текущем году преступлений работниками прокуратуры не совершалось".

По словам Кривуценко, коррупционные преступления имеют "высокую степень латентности", поэтому сложны в выявлении.

Как сообщил Кривуценко, в этом году в суды были направлены почти 1300 обвинительных актов за уголовно наказуемые деяния, касающиеся коррупции, и привлечены к ответственности 1,5 тыс. человек.

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Наибольшее количество коррупционеров было обнаружено в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях. В бюджетной сфере выявлено 218 преступлений, касающихся коррупции, в земельной – 136, в сфере образования – 142, в банковской системе – 15.

Что касается сотрудников правоохранительных органов, то, по словам Кривуценко, "в текущем году к ответственности привлечены 168 сотрудников МВД, 26 сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы, 19 – таможни, 48 – налоговой службы и 12 профессиональных судей".

Как подчеркнул прокурор, половина коррупционных нарушений, за которые наступает уголовная ответственность, - это взятка.

По словам Кривуценко, сумма убытков от коррупционных действий составила 75 млн грн, из них 46 млн грн – убытки государству.

Как сказал начальник главка ГПУ, было составлено 2 тыс. административных протоколов, к ответственности привлечено 1,5 тыс. должностных лиц органов власти местного самоуправления.

Кривуценко напомнил, что самой крупной задокументированной суммой взятки были 11 млн долларов, которые вымогал директор Института педагогики Национальной академии наук. По его словам, расследование дела было завершено в прошлом году, и сейчас она находится на рассмотрении в суде.

Кроме того, выявлено еще несколько взяток в размере свыше 1 млн грн, а именно - 5,6 млн грн, 2,5 млн гон, 1,8 млн грн и 1,2 млн грн, сообщил Кривуценко.