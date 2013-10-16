СМИ: Кировоградские пенсионеры едва выживают на плавленых сырках (видео)

По социологическим исследованиям, низкий доход называет главной своей проблемой значительная часть кировоградцев. Постоянно не хватает денег 25% опрошенных. Люди признаются, что им не хватает денег даже на одежду, не то, что на бытовую технику, сообщает Радио Свобода.

«Существует проблема абсолютной бедности. В Кировограде где-то 3-4% людей жалуются на то, что они недоедают», - констатирует социолог Эдуард Клюенко.

Например, Анатолий Луценко пенсию получает не минимальную - до 1290 гривен. Но даже при строгом экономии этого едва хватает.

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В день, когда приносят деньги, мужчина даже на минуту не выходит из дому, чтобы не пропустить почтальона. В кошельке ведь остались последние несколько десяток. Да и то благодаря тому, что пенсионер ведет целую бухгалтерию - каждая его копейка расписана в специальной тетради.

Больше всего денег идет на питание, поэтому покупает все дешевле. Овощи и яйца еще можно купить на местном рынке. А вот за двумя куриными окорочками и свиной печенью приходится ездить на оптовый рынок за город.

«Говяжья печень там 21-22 гривни, а здесь до 30 гривень. Поехал, купил десяток сырков плавленых. Вот мне на неделю хватает. Из вещей. Я не могу купить их за полную стоимость. В основном в секонд-хенде. Ищу себе или обувь, или одежду», - делится рецептом выживания пенсионер.

Уже давно Анатолий Луценко не может позволить себе даже косметический ремонт помещения. Мебель же покупал еще в советское время. Радуется, что экономить помогает субсидия. Летом за все коммунальные услуги платит 130 гривен в месяц, а зимой вместе с отоплением получается почти 200.

На другую материальную или медицинскую государственную поддержку Луценко не надеется. Оздоравливается исключительно народными средствами, ведь традиционные ему не по карману, а отвлечься от финансовых проблем пенсионеру помогают кроссворды.