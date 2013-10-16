В центре Львова отключены все светофоры

На центральных перекрестках Львова вместо светофоров работают регулировщики. Пока водители и пассажиры маршруток часами простаивают в заторах, пешеходы на свой страх и риск пробуют переходить улицы, пишет Комсомольская правда.

Пока что нестандартная ситуация в центре города проходит без ДТП. Тем не менее, в Львовском горсовете утверждают, что светофоры на центральных улицах заработают только с 20 октября.

"После установки светофорного оборудования на перекрестках центральных улиц Дорошенко - Коперника - Словацкого, со вчерашнего дня светофоры включены в тестовом режиме, - рассказал начальник отдела автоматизированных систем управления движением ЛКП "Львовавтодор" Мирослав Туркевич. - Было принято решение о частичном включении светофорных объектов. Также на время реконструкции улицы Коперника, светофоры на перекрестке Словацкого - Коперника тоже работают в режиме желтого мигания".