Эксперты рекоммендуют Азарову готовить пессимистический бюджет

Такой анализ должен включать как качественную оценку реального внутреннего спроса, так и перспективу развития ситуации на экспортных рынках, которая на сегодня фактически игнорируется. Такое мнение высказал директор аналитической группы «Da Vinci AG» Анатолий Баронин.

«В результате, например, мы имеем сегодня существенную просадку по странам MENA [от анг. Middle East&North Africa – Ближний Восток и Северная Африка, - ред.], которая была очевидна еще по итогам трендов 2011 года. Это требует также адекватной оценки темпов роста экономики и сбалансированной расходной части бюджета», - констатирует эксперт.

По словам А. Баронина, проблемы в бюджетном планировании предопределяют политику фискальных органов, которых нацеливают не на контроль законности в сфере налоговых сборов, а перевыполнение завышенных план, что ухудшает бизнес-климат и способствует ухудшению налоговой дисциплины в стране.

«Превышение собираемости налогов над планом не может считаться показателем эффективности фискального ведомства. Такая оценка должна отталкиваться от соотношения собираемости налогов и темпов экономического роста и роста производства. И уж конечно эффективность не может оцениваться количественными показателями проверок. Немаловажным является показатель увеличения доли налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих качество работы налоговых органов», - отметил директор «Da Vinci AG».

В свою очередь исполнительный директор «CASE Ukraine» Дмитрий Боярчук высказал мнение, что при разработке госбюджета нужно базироваться на пессимистическом сценарии динамики экономики, иначе правительство будет обречен на хроническое накопление долгов, из-за чего каком-то этапе государство может ожидать проблема с выполнением обязательств.

«Бюджетный план 2013 был достаточно пессимистичен, однако общая политика оказалась очень «удушающей» для экономики. Правительство считает, что если взять под контроль все (и цены, и обменный курс, и монетарные агрегаты), то это создаст стабильность, а стабильность – это главное», - сетует эксперт.

Напомним, что в госбюджете-2013 закладывался прогноз роста экономики на уровне 3,4%. При этом украинский ВВП в первом полугодии снизился на 1,1-1,3%. По оценкам Всемирного банка, по итогам года отечественная экономика выйдет разве что в «ноль». По экспертным расчетам, из-за такого некачественного построения бюджетного процесса в Украине, доходная часть госказны в текущем может недополучить более 40 млрд грн.

При этом правительство готовит госбюджет-2014, исходя из прогноза роста украинской экономики на 3%. В то время как МВФ прогнозирует лишь +1,5% в следующем году.