ВМС провожает последних "срочников"

В гарнизонах Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины проведено церемонии увольнения в запас военнослужащих срочной военной службы. Сегодня торжественно провели со службы почти 650 моряков срочной службы, а всего этой осенью увольняются в запас почти тысячу военнослужащих срочной военной службы. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

Как передает корреспондент УНИАН, в Севастополе в церемонии проводов военнослужащих срочной военной службы, проведенной на базе 191 Учебного центра, принял участие командующий ВМС адмирал Юрий Ильин.

« В Военно-Морских Силах Украины сегодня важное событие - завершается длительный этап жизни флота, связанный с комплектованием военнослужащими по призыву», - отметил руководитель военного округа. Лучшим военнослужащим срочной военной службы командующий отечественного флота лично вручил ценные подарки. При этом Ильин подчеркнул, что флот всегда ждет их в большом флотской семье, уже в новом качестве - в качестве профессиональных военных моряков.

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«Комплектование военнослужащими службы поконтракту началось несколько лет назад. Кроме того, повышенное внимание уделялось строительству в гарнизонах, где базируется флот, общежитий для контрактников», - отметил командующий ВМС.

Как также сообщил адмирал Ильин, в целом в настоящее время общий процент укомплектованности военнослужащих составляет 82 процента. «В таких условиях флот способен выполнять задачи по назначению, увольнение военнослужащих срочной службы не повлияет на выполнение поставленных перед флотом задач», - отметил командующий ВМС.