В тюремной вечерней школе повесился заключенный

В воскресенье, 13 октября, в помещении вечерней школы исправительной колонии в селе Катериновка Сарненского района, работники учреждения выявили в петле тело осужденного мужчины, 1985 года рождения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила старший инспектор управления пенитенциарной службы в Ривненской области Вита Чубюк.

В настоящее время проводится расследование. На данное время известно, что погибший является уроженцем Ривненской области. До осуждения проживал в городе Глобино Полтавской области.

В Катериновке мужчина отбывал наказание за грабеж, в сочетании с насилием. Это была его третья судимость. На волю мужчина должен был выйти в 2016 году.