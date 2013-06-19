В СИЗО повесился подозреваемый в тройном убийстве
01:20, 19 июня 2013Общество
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В Харьковском следственном изоляторе повесился мужчина, подозреваемый в убийствах трех женщин, совершенных на протяжении трех последних лет в Нововодолажском районе Харьковской области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, чрезвычайное происшествие произошло 17 июня.
Мужчина, которого задержали 29 апреля, все это время находился в Харьковском СИЗО.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса “служебная халатность”. Продолжается расследование.
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