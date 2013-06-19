В СИЗО повесился подозреваемый в тройном убийстве

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, чрезвычайное происшествие произошло 17 июня.

Мужчина, которого задержали 29 апреля, все это время находился в Харьковском СИЗО.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса “служебная халатность”. Продолжается расследование.