До конца недели в Украине будет тепло и сухо

Теплая и сухая погода на этой неделе в Украине положительно отразится на будущем урожае.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

В частности, он отметил, что сухой теплый режим «позволит посевам, которые уже сошли, более-менее развиться хотя бы до тех оптимальных фаз, которые позволят им перезимовать».

Кульбида подчеркнул, что на сегодня на всей территории Украины сформировалось оптимальное влагообеспечение.

«Дальнейшая судьба урожая будет зависеть от количества теплых дней», - сказал Кульбида.

Как сообщалось, по прогнозам Гидрометцентра, в течение этой неделе теплый воздух распространится на всю территорию Украины. Таким образом, на всей территории страны постепенно выровняется температурный режим. В частности, максимальная температура составит от +12… +17 градусов, заявил Кульбида. На Юге и Западе страны, по его словам, в течение этой неделе ожидается температура до +20 градусов.