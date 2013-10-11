Пенсионер застрелил свою сожительницу и застрелился сам

В Запорожье 65-летний мужчина застрелил свою сожительницу и покончил жизнь самоубийством.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Запорожской области, сообщение о происшествии поступило в милицию накануне вечером 10 октября.

«10 октября в 15:45 в Ленинский райотдел милиции г. Запорожья поступило сообщение о том, что по улице Огарева мужчина, 1948 года рождения, застрелил из охотничьего ружья свою сожительницу 1952 года рождения, после чего покончил жизнь самоубийством», - сообщили в милиции.

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По данным правоохранителей, на место происшествия выехала оперативная группа. Предварительно установлено, что причиной совершения преступления стала ревность. Следственный отдел Ленинского РОВД внес сведения о случившемся в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса - «Умышленное убийство». Ведется следствие.