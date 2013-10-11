Завтра в Украине ожидается сухая и теплая погода
13:59, 11 октября 2013Общество
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Завтра в Украине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В Украине завтра - 12-23° тепла
Ночью и утром в южной и западной части местами туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 5-10° тепла, на юге Крыма до 12°; днем 12-17°, в Крыму и на Закарпатье местами 20-23°.
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В Киеве и области в субботу - без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 12-17°, в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 14-16°.
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