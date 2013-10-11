Сельхозпроизводство в Украине выросло на 3% - Госстат

Согласно сообщению, рост производства за 9 месяцев на сельхозпредприятиях составил 1,8%, в домохозяйствах - 3,9%.

В частности, в сентябре сельхозпроизводство сократилось на 20,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2012 году сократились на 4,5% по сравнению с 2011 годом. Спад производства на сельхозпредприятиях в прошлом году составил 6,5%, в домохозяйствах - 2,4%.