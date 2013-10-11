Сельхозпроизводство в Украине выросло на 3% - Госстат
13:48, 11 октября 2013Общество
467 0
Объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-сентябре 2013 года выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сообщает Государственная служба статистики.
В Украине выросло сельхозпроизводство
Согласно сообщению, рост производства за 9 месяцев на сельхозпредприятиях составил 1,8%, в домохозяйствах - 3,9%.
В частности, в сентябре сельхозпроизводство сократилось на 20,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Читайте также: Украина увеличит сельхозпроизводство на $27 млрд благодаря орошению - Минагрополитики
Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2012 году сократились на 4,5% по сравнению с 2011 годом. Спад производства на сельхозпредприятиях в прошлом году составил 6,5%, в домохозяйствах - 2,4%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter