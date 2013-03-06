Украина увеличит сельхозпроизводство на $27 млрд благодаря орошению - Минагрополитики

Таким образом, общая площадь орошаемых земель может составлять до 1,4 миллиона гектаров. Благодаря этому валовое производство сельхозпродукции на Юге может вырасти на 26,7 миллиарда долларов в год. Это предусмотрено в принятой Правительством Государственной программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«У нас существуют два канала, которые работают на орошение, − Южный крымский и Каховский. И развитие системы орошения − это очень важная тема, которую будет поддерживать государство. Для этого планируется привлечь средства финансовых учреждений. И наша задача − в течение трех лет возродить орошение на Юге, в частности, в Херсоне, Николаеве и, конечно, Крыму. Это позволит значительно увеличить объемы производства зерна в этих регионах», − отметил Николай Присяжнюк.

Так, в Государственной программе активизации развития экономики предусмотрено направить 2 миллиарда долларов под государственные гарантии на восстановление и модернизацию системы орошения на Юге Украины. В свою очередь, это позволит расшить орошаемые площади в Украине с 400 тысяч гектаров до 1,4 миллиона гектаров. Как следствие, аграрии Херсонской области и Крыма нарастят валовое производство продукции сельского хозяйства на 26,7 миллиарда долларов в год.

Следует напомнить, что недавно Президент Украины Виктор Янукович отметил, что государство обязательно поддержит программу восстановления оросительных систем на Херсонщине и в Крыму.