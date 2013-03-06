Украина увеличит сельхозпроизводство на $27 млрд благодаря орошению - Минагрополитики
В течение ближайших двух лет планируется возобновить орошение на одном миллионе гектаров, в то время как сегодня орошается только 400 тысяч гектаров.
Таким образом, общая площадь орошаемых земель может составлять до 1,4 миллиона гектаров. Благодаря этому валовое производство сельхозпродукции на Юге может вырасти на 26,7 миллиарда долларов в год. Это предусмотрено в принятой Правительством Государственной программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.
«У нас существуют два канала, которые работают на орошение, − Южный крымский и Каховский. И развитие системы орошения − это очень важная тема, которую будет поддерживать государство. Для этого планируется привлечь средства финансовых учреждений. И наша задача − в течение трех лет возродить орошение на Юге, в частности, в Херсоне, Николаеве и, конечно, Крыму. Это позволит значительно увеличить объемы производства зерна в этих регионах», − отметил Николай Присяжнюк.
Так, в Государственной программе активизации развития экономики предусмотрено направить 2 миллиарда долларов под государственные гарантии на восстановление и модернизацию системы орошения на Юге Украины. В свою очередь, это позволит расшить орошаемые площади в Украине с 400 тысяч гектаров до 1,4 миллиона гектаров. Как следствие, аграрии Херсонской области и Крыма нарастят валовое производство продукции сельского хозяйства на 26,7 миллиарда долларов в год.
Следует напомнить, что недавно Президент Украины Виктор Янукович отметил, что государство обязательно поддержит программу восстановления оросительных систем на Херсонщине и в Крыму.