На территории сахарного завода нашли 9 взрывоопасных предметов

В Тернопольской области на территории сахарного завода обнаружили 9 взрывоопасных предметов.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Збараже при проведении земляных работ на кагатном поле ООО «Збаражский сахарный завод» рабочие увидели металлические предметы, похожие на снаряды. Сразу вызвали спасателей.

Пиротехники при обследовании территории в целом обнаружили и изъяли 9 взрывоопасных предметов, а именно: 2 артиллерийских снаряда калибра 152 мм, 4 артиллерийских снаряда калибра 76 мм и 3 взрывателя.

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Все изъятые боеприпасы обезвредили путем контролируемого подрыва в безопасном месте.